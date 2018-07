A Rodovia dos Bandeirantes apresenta lentidão entre o km 82 e o km 79, no sentido São Paulo, próximo a Campinas, devido a obras no local. As faixas 1 e 2 estão bloqueadas, e o trânsito flui pela faixa 3 e o acostamento. Às 5h30 houve um acidente entre dois caminhões, mas sem vítima, no local.