Um caminhão capotou no 49 km da Ayrton Senna, sentido São Paulo, às 13h30. Segundo a concessionária que administra a a rodovia, não há lentidão no local no acidente nem interdição de faixas, pois o caminhão está no canteiro central.

Ainda no sentido São Paulo, há lentidão do 23 ao 20 km, pelo excesso de veículos.