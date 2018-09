Um caminhão de entulho tombou na pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, na manhã deste sábado, 10. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não houve feridos. Ainda de acordo com a companhia, duas pistas da direita ficaram interditas, mas foram liberadas por volta da 8 horas. Às 7 horas, a via registrava 1,5 km de morosidade da Rua Tacumã até a Ponte Eusébio Matoso.