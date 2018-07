Um caminhão quebrou na altura do km 28 do Rodoanel. O veículo quebrou dentre de um túnel, no sentido Annhaguera/Bandeirantes, por volta das 13h40. Por conta do incidente, por volta das 16h, a via no sentido Rodovia dos Bandeirantes registrava 3 km de congestionamento segundo a CCR, concessionária que adminsitra a via.