A Rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito lento do km 25 ao 26 (região de Guarulhos), no sentido Interior, por conta de um caminhão quebrado que interditou a alça de acesso ao Bairro dos Pimentas, no km 26, por cerca de 25 minutos. Nos demais trechos e no sentido Capital, a rodovia segue com boas condições de tráfego.