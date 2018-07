Um caminhão tombou no Rodoanel, na altura do km 658, no trecho sul, na manhã desta segunda-feira, 20, na divisa entre São Paulo e São Bernardo do Campo. Uma faixa permanece interditada, no sentido Mauá, causando 18 km de congestionamento. O trânsito flui pelas faixas 2 e 3. Equipes da concessionária responsável pelo trecho estavam no local realizando a limpeza da faixa. Não há previsão para a liberação.