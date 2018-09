Caminhão tomba e interdita faixas da Régis, no km 545, sentido PR

As faixas da direita e central do km 545,5 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Barra do Turvo, estão bloqueadas, devido ao tombamento de um caminhão. O tráfego segue sem retenção pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação da pista.

Na pista sentido São Paulo, o tráfego é intenso no km 268, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.