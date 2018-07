Caminhão tomba e interdita parte da pista central da Marginal do Tietê

Um caminhão tombou na pista central Marginal do Tietê, perto da Ponte da Casa Verde, no sentido Rodovia Ayrton Senna, as 4h30 desta quarta-feira, 13. Ninguém se feriu.

Parte da carga que o veículo transportava caiu na pista. As 7h30, duas faixas da via permaneciam bloqueadas na pista central, segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O motorista enfrentava congestionamento em todas as pistas da Marginal no sentido Ayrton Senna. As pistas local e expressa tinha, 8,6 km de lentidão, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte da Casa Verde. Na central, havia 3,5 km de morosidade, da Ponte Velha Fepasa até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

As 7h30, a cidade registrava 25 km de trânsito carregado. A região oeste era a pior, com 11 km, ou seja, 43% de toda a lentidão da capital.