Um caminhão tombou no km 357 da Rodovia Régis Bittencourt, na altura da Serra do Cafezal. A pista sentido São Paulo foi totalmente interditada e por volta das 17h10 havia congestionamento do km 361 ao 357. No sentido Curitiba, uma faixa foi interditada, mas a pista já está liberada. Há lentidão do km 354 ao 357.