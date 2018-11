Um caminhão que transportava garrafas de vidro vazias tombou e interditou totalmente a marginal norte, sentido capital, da via Anchieta na altura do km 16, em São Bernardo do Campo. Houve queda de carga na pista. O acidente aconteceu por volta das 13h40 e não deixou vítimas. Segundo a concessionária, por volta das 14h o tráfego fluía normalmente pela pista central da rodovia.