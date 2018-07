A Avenida Presidente Wilson está parcialmente bloqueada desde as 22h15 de segunda-feira, 16, no sentido Ipiranga, junto à Rua da Mooca, na Mooca, região centro- leste de São Paulo, em razão do tombamento de um caminhão que transportava areia. O motorista foi encaminhado por testemunhas para o pronto-socorro do Ipiranga.