O tombamento de um caminhão de pequeno porte, carregado com vidro, causava, às 14h40, o bloqueio das duas faixas de rolamento da pista sentido capital da rodovia Carvalho Pinto no quilômetro 87, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Segundo a Ecopistas, o tráfego flui apenas pelo acostamento e com lentidão apenas por aproximação. O motorista do caminhão sofrer ferimentos leve e foi encaminhado ao pronto-socorro da Vila Industrial.