Caminhão tomba na Eiras Garcia

Um caminhão do tipo caçamba tombou, por volta da 1h15 desta madrugada desta terça-feira, 14, na avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, no sentido Jardim Educandário, próximo à esquina com a pista sentido capital da rodovia Raposo Tavares. O acesso à Eiras Garcia está bloqueado, impedindo o motorista a acessar bairros como Jardim Educandário, João XXIII, o cemitério Israelita.

O motorista que está na pista sentido capital da Raposo Tavares deve seguir até o quilômetro 14, sair à direita, num trecho de declive, acesso ao bairro Jardim Periperi, entrar à direita na avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo, depois à direita na avenida Eliseu de Almeida, seguir pela avenida

Pirajussara, entrar à direita a avenida Intercontinental, e aí acessar novamente a avenida Eiras Garcia.