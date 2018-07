Caminhão tomba na Marginal Tietê e deixa o trânsito carregado nesta quarta, em SP

Um caminhão que tombou na pista central da Marginal Tietê, perto da Ponte da Casa Verde, no sentido Ayrton Senna, deixou o trânsito complicado na região na manhã desta quarta-feira, 13, na capital paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da esquerda estão interditadas. Parte da carga que o veículo transportava caiu na pista. O acidente aconteceu por volta das 4h30. O caminhão, entretanto, já foi retirado do local.

Às 9h, todas as pistas da Marginal estavam congestionadas. A pista expressa, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte da Casa Verde, tinha mais de 3 km de congestionamento.

A local, no mesmo sentido, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde, registrava 2,5 km de morosidade. A pista local, onde aconteceu o acidente, apresentava 2 km de morosidade.

Outras vias da cidade também apresentavam problemas no início da manhã. A Avenida dos Bandeirantes possuía quase 2 km de engarrafamento no sentido Marginal, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Santo Amaro.

A pista local da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo, apresentava 2 km de congestionamento entre a Ponte do Morumbi e a Ponte Cidade Jardim. A expressa, no sentido Interlagos, entre a Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária, registrava 2,5 de lentidão.

Segundo a CET, São Paulo tinha, às 9h, 43 km de lentidão, o que representa 5% dos 868 km monitorados pela companhia.