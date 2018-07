O tombamento de um caminhão carregado com pedras bloqueia, desde a 0h10 desta sexta-feira, 15, a pista expressa sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 154, em São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista faz desvio pela pista local, mas o congestionamento era de 2 mil metros à 0h45. Não houve feridos.