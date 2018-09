Um caminhão tombado bloqueia totalmente o acesso para a Marginal do Tietê próximo à Ponte do Tatuapé. A carga de sucata caiu e está na via. O desvio é feito pela Ponte, primeira à direita para acessar a Rua Carlos José Michelon e, daí, a Marginal Tietê, no sentido Castello Branco, pela pista local.