Um caminhão tombado interdita a alça de acesso à Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, no Km 55 da via Anchieta, sentido litoral e não deixou vítimas, também não houve queda de carga na pista. Tráfego lento no local. Opção para o motorista com destino ao Guarujá é seguir pela via Anchieta até acessar o retorno no Km 60 para chegar à rodovia Cônego D.Rangoni, sentido Guarujá.