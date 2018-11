Capital com 44 km de lentidão nesta tarde de sábado

Às 12h45 deste sábado, 18, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 44 quilômetros de trechos de lentidão pela capital paulista, a maio parte, 23,2 km (52%), somente na Marginal do Tietê. Segundo a CET, a causa de tanto congestionamento numa tarde de sábado é apenas o excesso de veículos. Os piores trechos da capital são:

– pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, entre o arco da Sabesp e a ponte Júlio de Mesquita Neto (7,5 km)

– pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, entre as pontes Jânio Quadros e Casa Verde (6.2 km)

– pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, entre ponte Cruzeiro do Sul e entrada da Via Dutra (3,8 km)

– avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, entre viaduto Dante

Delmanto e alameda dos Tupiniquins (3 km)