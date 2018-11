Capital com 51 km de terchos lentos nesta tarde

O paulistano enfrenta, neste sábado, 18, um dia atípico em relação ao trânsito na maior cidade do país. A zona norte registra 30% e a região central 23% do total de lentidão apurado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo a CET, os principais motivos são o excesso de veículos e a concentração de carros na região de comércio popular, no centro da cidade, o que acaba refletindo nas demais vias.

Às 13h50 técnicos da companhia, espalhados pela cidade, registravam 51 quilômetros em trechos de lentidão. Apenas na Marginal do Tietê eram 22,6 quilômetros, o equivalente a 45% do total. Os piores trechos na Marginal do Tietê são: pista local, sentido Ayrton, entre pontes do Limão e Jânio Quadros (7,5 km); pista expressa, sentido Castello, entre o arco da Sabesp e a ponte Júlio de Mesquita Neto.