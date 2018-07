Trânsito tranquilo na em São Paulo na noite de sábado. Poucos trechos apresentam lentidão superior a 1km. Entre eles, a Avenida Ibirapuera tem pouco mais 1,5 km de congestionamento sentido centro.

As Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 1, 5 km de lentidão no sentido centro e a pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castello, tem 1,3 km de tráfego intenso entre a Ponte das Bandeiras e a Rua da Coroa.