Capital paulista tem congestionamento acima do normal nesta noite

A cidade de São Paulo registra 127 km de congestionamento às 19h30 desta terça-feira, 20, índice considerado acima do normal para o horário. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão representa 14,6% dos 868 km de vias monitoradas na capital.

O principal motivo para a morosidade é o excesso de veículos. O único acidente grave registrado nesta noite em São Paulo, segundo a CET, aconteceu na pista local da Marginal do Pinheiros. Duas faixas da direita da via estão interditadas, perto da Ponte Cidade Jardim, no sentido Interlagos. Três carros colidiram no local. A marginal tem 2,7 km de trânsito lento da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

A pista expressa da Marginal do Tietê tem 18 km de congestionamento, sentido Castelo, do Hospital da Vila Maria até a Rodovia Castelo Branco. Na local, a Marginal do Tietê registra 13 km de engarrafamento do Arco da Sabesp até a Ponte Nova Fepasa. A pista central da marginal tem 12,5 km de tráfego intenso, da Rua Azurita até a Ponte Nova Fepasa.