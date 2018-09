Capital registra 95 km de congestionamento nesta manhã

São Paulo, 27 – A cidade de São Paulo registra nesta manhã 95 km de congestionamento em suas vias. Segundo informações da CET, a região com maior trânsito é a Zona Oeste, com 36 km de lentidão, seguida pelo Centro, com 20 km.

Às 8h30 desta manhã, a Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, possuía na pista expressa 5,6 km de congestionamento, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

A Marginal do Tietê tinha, no sentido Castelo Branco, pista expressa, cerca de 4 km de lentidão, da Rodovia dos Bandeirantes até a Rodovia Castelo Branco.

A Avenida do Estado possuía 3,2 km de congestionamento entre as Rua Ana Neri e Rua São Caetano, sentido Santana.