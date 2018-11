Duas faixas da pista sentido Rio da rodovia Presidente Dutra estão bloqueadas desde à 0h20 deste sábado, 14, no quilômetro 212, no bairro de Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão do capotamento de um veículo de passeio. Uma vítima ficou presa nas ferragens. O congestionamento na região chega a quase 1,5 quilômetro.