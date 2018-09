O motorista que utilizar nesta madrugada de quarta-feira, 27, a pista sentido Vale do Paraíba da rodovia dos Tamoios (SP-99) deve encontrar alguns trechos de lentidão entre os quilômetros 64, em Caraguatatuba, litoral norte, e 12, em São José dos Campos, no Vale, em razão da passagem de uma carreta com carga superdimensionada, segundo informou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).