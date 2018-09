Carreta quebrada na Imigrantes complica trânsito na subida

Uma carreta quebrou na altura do km 47 da pista norte da rodovia dos Imigrantes, trecho de túneis da região da serra, complicando o trânsito no local. O lentidão entre os km 47 e km51.

A descida pelo Sistema Anchieta Imigrantes segue com tráfego intenso e com pontos de congestionamento na descida para o litoral.

Segundo a Ecovias, todo o trecho do Planalto e da Serra da Imigrantes está com trânsito intenso. Há congestionamento entre os km 50 e 53 da Imigrantes no trecho de serra.

Melhor pista sul e norte da Anchieta são melhore opções para realizar a descida.

A Operação Descida (7X3) já está em vigor desde as 9h30 deste sábado. As duas pistas da Anchieta, mais a sul da Imigrantes são as opções para descer o trecho de serra.

A Cônego Domênico tem tráfego lento sentido litoral Norte, com lentidão do km 259 ao 248, por devido excesso de veículos. A Padre Manuel é a melhor opção para os motoristas que seguem em direção à Baixada Santista.