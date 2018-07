Carreta superdimensionada congestiona rodovia dos Bandeirantes

Uma carreta superdimensionada com excesso de altura e largura ocupa as duas faixas de rolamento e congestiona a pista sentido interior da rodovia dos Bandeirantes nesta madrugada de sábado, 18, na região de Limeira, interior paulista.

Segundo a concessionária Autoban, o veículo carrega um transformador e tem como destino a cidade de Araraquara. Às 2h30, a carreta estava no quilômetro 150 e causava dois mil metros de congestionamento. A uma velocidade de no máximo 10 km/h, ela só deixará a rodovia dos Bandeirantes no quilômetro 168, no limite com Cordeirópolis, onde há o acesso para a rodovia Washington Luís.

O congestionamento só não é maior porque em alguns trechos da pista sentido interior a carreta, que saiu da capital paulista, consegue deixar espaço em uma das faixas para que os demais veículos realizem a ultrapassagem.