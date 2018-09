Carreta tomba e bloqueia dois sentidos da Régis Bittencourt

A rodovia Régis Bittencourt está bloqueada em ambos os sentidos no km 360, na região de Miracatu, devido ao tombamento de uma carreta. O veículo pegou fogo e as equipes da concessionária que administra a rodovia e do Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda não há informações sobre vítimas. No sentido São Paulo, a rodovia tem um quilômetro de lentidão, do km 361 ao km 360. E no sentido Curitiba, há quatro quilômetros de morosidade, entre o km 356 e o km 360. O acidente aconteceu por volta das 15h30.