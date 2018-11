O tombamento de uma carreta impede a fluidez do tráfego no km 361,5 da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, em ambos os sentidos. No sentido São Paulo, havia três quilômetros de lentidão por volta das 15h45, do km 364,5 ao km 361,5. No sentido Curitiba, não havia morosidade. Segundo a concessionária, equipes trabalhavam no destombamento, na remoção do veículo e na liberação das pistas.