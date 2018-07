Uma carreta de sucata tombou na altura do km 62 da Rodovia Anhanguera, na altura de Jundiaí, na manhã deste sábado, 25. O acidente aconteceu por volta das 10h e interditou completamente a via no sentido capital.

Por volta das 12h20, a pista seguia interditada. Segundo a concessionária Autoban, o tráfego estava sendo desviado para a Rodovia dos Bandeirantes e não havia lentidão no local.