Carreta tomba e interdita parcialmente Régis Bittencourt

Uma carreta tombou no quilômetro 357 da Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, por volta das 14 horas da tarde deste domingo, 20. Segundo a concessionária que administra a via, ainda não há informações sobre vítimas.

A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada. Às 15h30, a pista sentido São Paulo já estava liberada, porém, a pista sentido Curitiba continuava bloqueada, o tráfego era desviado pela pista sentido São Paulo. O acidente causava lentidão de nove quilômetros no sentido Curitiba, do km 348 ao 357. E no sentido São Paulo, a lentidão é do km 359 ao 357.