Carreta tomba na Carvalho Pinto

O motorista que trafega pela rodovia Carvalho Pinto no sentido São Paulo deve redobrar a atenção nesta madrugada de sábado, 16, em razão do bloqueio das duas faixas de rolamento na altura do quilômetro 128, em Taubaté, no Vale do Paraíba, onde, por volta da 0h35, houve o tombamento de uma carreta que transportava um contêiner carregado de sucata.

O tráfego de veículos flui apenas pelo acostamento, mas, segundo a concessionária

Ecopistas, em razão do horário, não há congestionamento. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves na cabeça e foi levado para o Hospital Regional de Taubaté. Um guincho da concessionária já está no local e não se sabe ainda se será necessário fazer o transbordo da carga para outra carreta.