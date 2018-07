Carreta tomba na pista sentido SP da Régis Bittencourt

A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está com as duas faixas de rolamento bloqueadas desde a 1h35 desta madrugada de terça-feira, 30, no quilômetro 319,6, em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, em razão do tombamento de uma carreta que transportava piso de cerâmica.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta saiu ileso. Às 3h30, o tráfego apresentava cerca de mil metros de filas e fluía no local do acidente apenas pelo acostamento. Parte da carga se espelhou na pista.