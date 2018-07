O motorista enfrenta 7 mil metros de congestionamento na pista sentido Curitiba (PR) da Rodovia Régis Bittencourt em razão do tombamento de uma carreta no quilômetro 356, na Serra do Cafezal, em Miracatu (SP), região do Vale do Ribeira. O tráfego flui apenas por uma faixa no trecho desde as 23h40 de quinta-feira, 15.