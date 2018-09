A Rodovia Régis Bittencourt está totalmente bloqueada nos dois sentidos, no quilômetro 368, no início da Serra do Cafezal, região de Miracatu, Vale do Ribeira, desde as 4h50 desta manhã de quinta-feira, 17.

No local, segundo a concessionária Autopista, uma carreta que seguia no sentido São Paulo tombou. A fila de veículos chega a 4 mil metros em ambos os sentidos. Não há informações sobre vítimas e não há previsão para a liberação da rodovia.