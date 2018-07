Carreta tomba na Rodovia Fernão Dias

Duas das três faixas de rolamento da pista sentido São Paulo estão bloqueadas desde as 20 horas desta quinta-feira, 25, no quilômetro 73 da Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo, em razão do tombamento de uma carreta que transportava bobinas de tecido.

Não houve queda de carga na pista nem registro de feridos. O congestionamento no trecho não passou de um quilômetro. O tráfego flui sem problemas neste final de noite por uma das faixas e pelo acostamento.

Não há previsão de retirada da carreta; trabalho que depende da empresa seguradora.