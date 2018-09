Carreta tomba na subida da serra pela Imigrantes

As duas faixas da esquerda da pista norte (de subida) da rodovia dos Imigrantes estão bloqueadas desde as 4h45 desta manhã de quinta-feira, 17, no quilômetro 56, região de Cubatão, trecho inicial da serra, em razão do tombamento de uma carreta. Não houve derramamento de carga na pista.

Segundo a concessionária Ecovias, o bloqueio provoca lentidão de apenas 200 metros, na aproximação do acidente. O tráfego está liberado somente para carros e ônibus. Caminhões sobem a serra somente pela pista norte da rodovia Anchieta. O Sistema Anchieta-Imigrantes está em operação padrão 5 x 5; exceto para os caminhões, que encontram o esquema 5 x 2.