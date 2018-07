Uma carreta transportando fardos de algodão tombou no km 29 do Rodoanel, no início do acesso para a Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu. A carreta bateu em um carro. Não houve ferido. O acesso para a Régis está interditado para o destombamento da carreta e provoca 3 km de lentidão.