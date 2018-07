A Rodovia Ayrton Senna está totalmente bloqueada no km 31 (região de Itaquaquecetuba), sentido São Paulo, por conta de um veículo em chamas que interdita a faixa central. Não houve vítimas, mas por conta do acidente, o tráfego está congestionado do km 34 ao 31. No km 30, a faixa central segue bloqueada por conta de um caminhão quebrado. Equipes da concessionária estão removendo os veículos.