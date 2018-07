A faixa da Rodovia Carvalho Pinto que estava interditada devido a uma colisão seguida de capotamento entre dois veículos de passeio foi liberada. O acidente aconteceu no km 81,9 (região de Jacareí), sentido Interior. O acidente que ocorreu às 11h20 deixou duas vítimas com ferimentos, mas sem risco de morte, que estão sendo removidas para a Santa Casa de Jacareí. Não há trânsito lento no local.