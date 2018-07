TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

00h – O Sistema Anchieta-Imigrantes continua com o tráfego normal nos dois sentidos.

23h57 – A Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

23h52 – A Rodovia dos Tamoios está com o tráfego normal nos dois sentidos.

23h47 – A Avenida Paulista, no sentido da Rua da Consolação, tem tráfego lento, entre a Rua Augusta e a Praça Oswaldo Cruz.

23h20 – A Marginal Pinheiros continua com tráfego normal nos dois sentidos.

23h18 – Na Avenida Paulista, sentido Paraíso, o motorista enfrenta tráfego lento, desde a Alameda Campinas até o acesso para a Avenida Rebouças.

23h13 – A Avenida Brasil, no sentido do Ibirapuera, tem tráfego lento, entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e a Rua Maestro Chiaffarelli.

23h06 – A Rodovia Anhanguera, no sentido interior, apresenta tráfego lento na região de Campinas, nos km 104 ao 106.

23h – A Rodovia Presidente Dutra enfrenta lentidão, sentido Rio de Janeiro, nos km 213 ao 210, na região de Bonsucesso (Guarulhos).

22h50 – O Sistema Anchieta-Imigrantes continua com o tráfego normal nos dois sentidos.

22h26 – A Rodovia dos Tamoios continua com o tráfego normal nos dois sentidos.

22h22 – A Rodovia Castello Branco, no sentido capital, tem tráfego lento apenas nos km 14 e 13, devido ao excesso de veículos.

22h10 – A Rodovia Presidente Dutra enfrenta lentidão, no sentido Rio de Janeiro,do km 213 ao 210, devido ao excesso de veículos.

22h05 – A Rodovia Ayrton Senna está com o tráfego normal.

22h02 – A Rodovia Rio Santos flui normalmente nos dois sentidos.

21h54 – O Sistema Anchieta-Imigrantes continua com o tráfego normal nos dois sentidos.

21h51 – A Radial Leste, no sentido bairro, tem trânsito lento, entre o Viaduto Engenheiro Alberto Badra e a Rua Apucarana.

21h30 – A Marginal Pinheiros tem tráfego normal nos dois sentidos.

21h28 – Na Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, flui bem. O motorista enfrentará apenas 2,5 km de congestionamento, devido ao excesso de veículos, entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte das Bandeiras.No sentido Castello Branco, o tráfego também flui normalmente, com trecho de lentidão entre a Ponte da Vila Guilherme e a Ponte Cruzairo do Sul.

21h19 – O motorista enfrenta 14 quilômetros de trânsito na cidade de São Paulo.

21h05 – Na Rodovia Oswaldo Cruz o tráfego flui normalmente nos dois sentidos.

21h– A Rodovia dos Tamoios continua com o tráfego normal nos dois sentidos.

20h55 – A Rodovia Monoel Hyppolito Rego tem tráfego normal nos dois sentidos.

20h50 – Na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi – Bertioga) o tráfego flui normalmente nos dois sentidos.

20h42 – O Sistema Anchieta-Imigrantes continua com o tráfego normal nos dois sentidos.

20h37 – A Rodovia Fernão Dias tem retenção na pista Norte, sentido Belo Horizonte, nos km 483 ao 477, entre as regiões de Contagem e Betim (MG), devido ao excesso de veículos.Na pista Sul, sentido São Paulo, o tráfego flui sem lendidão.

20h14 – O Rodoanel, sentido litoral,tem tráfego lento, do km 13 ao 29, devido ao excesso de veículos.

20h – A Rodovia Castello Branco apresenta tráfego lento, no sentido interior, entre os km 19 e 24, devido ao excesso de veículos.

19h55 – A Marginal Tietê, no sentido Castello Branco, tem tráfego normal, apesar de um acidente envolvendo um carro e uma cegonheira, na altura da Ponte da Casa Verde.

19h52 – O motorista enfrenta 122 quilômetros de trânsito, na cidade de São Paulo. O pior trecho continua sendo a Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Ayton Senna, com 15 km de congestionamento na via expressa.

19h42 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima, no sentido de Pinheiros, está com tráfego lento desde a Rua Tabapuã até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h39 – A Rua da Consolação apresenta lentidão no sentido centro, entre as ruas Jõao Guimarães Rosa e Matias Aires.

19h34 – A Avenida dos Bandeirantes, no sentido da Marginal, apresenta tráfego lento, desde a Marginal Pinheiros até a Rua Lourenço Marques.

19h23 – O Sistema Anchieta-Imigrantes está com o tráfego normal nos dois sentidos.

19h02 – A Rodovia Fernão Dias tem retenção na pista Norte, no sentido Belo Horizonte, entre o km 547 e 529, na região de Itatiaiuçu, por causa do tombamento de uma carreta.No mesmo sentido, o tráfego é intenso no km 480 ao 477, na região de Contagem, devido ao excesso de veículos.

18h48 – A Rodovia dos Tamoios está com o tráfego normal nos dois sentidos.

18h40 – O motorista enfrenta 154 quilômetros de trânsito, na cidade de São Paulo. O pior trecho continua sendo a Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, com 21 km de lentidão na pista expressa.

18h24 – A Rodovia Castello Branco, no sentido capital, no trecho de Osasco,está com tráfego lento por causa dos congestionamentos nas Marginais, do km 20 ao 13.

18h13 – A Rodovia dos Bandeirantes no sentido Jundiaí tem tráfego intenso com paradas, no km 27 ao 32.

18h – A Rodovia Presidente Dutra tem trânsito em seu trecho urbano tanto em direção ao Rio de Janeiro, quando no sentido da capital. Para o Rio de Janeiro, o problema se estende do km 227 ao 229, ainda na saída de São Paulo. Do outro lado, um ponto de alagamento na chegada à Marginal Tietê forma filas em Guarulhos, do km 225 ao km 220 e, mais adiante, do km 217 ao 225.

17h50 – A Régis Bittencourt, que apresentou a pior situação ao longo de todo o dia, tem interdição total no sentido Curitiba, altura do quilômetro 291, no município de Itapecirica da Serra. Uma carreta com carga tombou na pista. Como reflexo, já são 15 quilômetros de filas, do km 276 ao km 291. Mais adianta, o motorista pisa novamente no freio na Serra do cafezal, do quilômetro 342 ao 344.

17h45 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem trânsito normal tanto em direção ao litoral, quando rumo à capital. O motorista enfrenta um único ponto de parada no trecho de serra, em direção a São Paulo. A lentidão vai do km 56 ao km 50, reflexo de duas carretas quebradas que interditam duas faixas da direita.

17h30 – O motorista enfrentava 158 quilômetros de trânsito às 17h30, na cidade de São Paulo. O pior trecho continua sendo a Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Ayton Senna. No sentido Castelo Branco, um acidente próximo a Ponte do Piqueri envolvendo um caminhão e dois carros interditou a faixa da esquerda da pista central.

16h30 – O motorista enfrentava 139 quilômetros de trânsito às 16h30, na cidade de São Paulo. O índice é 49 quilômetros acima da média para o dia e o horário. A explicação, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), passa pela chuva e por pontos de alagamento na cidade.

O pior trecho é a Marginal Tietê, que segue parada em praticamente toda a sua extensão no sentido da Rodovia Ayrton Senna.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da prefeitura de São Paulo, não foram registrados pontos de alagamento intransitáveis na cidade.

O rodízio municipal de veículo foi suspenso nesta sexta-feira e, de acordo com a CET, 2,1 milhões de veículos devem deixar a cidade neste feriado de Natal.

16h04 – Na Bandeirantes, o motorista pisa no freio em dois pontos no sentido interior. É preciso paciência para vencer sete quilômetros de congestionamento entre os kms 13 e 30 da pista, que sofre com tráfego intenso intercalado com paradas devido ao volume de veículos.

Mais adiante, já na região de Campinas, são dois quilômetros de parada na pista expressa (do km 105 ao km 107), por conta de um acidente.

A Anhanguera, como desde o início da tarde, tem um ponto de parada na direção da capital, entre os kms 14 e 13, reflexo da chegada às Marginais. Lá atrás, entre as cidades de Cordeirópolis e Campinas, ainda no sentido capital, um acidente no km 107 da pista expressa também complica a vida do motorista por cerca de um quilômetro.

15h55 – Anchieta tem trânsito lento no sentido litoral no trecho de planalto e de serra. O tempo estimado de viagem é de 50 minutos até a entrada de Praia Grande. A Imigrante, por sua vez, segue bem no sentido do litoral. Do outro lado, no entanto, o motorista enfrenta congestionamento na subida da serra, por conta de uma carreta quebrada.

15h10 – A cidade de São Paulo tinha às 15h 75 quilômetros de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice está acima da média para o dia e horário, que tradicionalmente tem 69 km de congestionamento. A chuva forte que no momento caia na cidade era um dos motivos para o trânsito.

14h43 – A Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, tem no momento o trecho de maior lentidão para o motorista que sai de São Paulo em sentido ao interior e demais estados. São nove quilômetros de congestionamento do km 336 ao km 345, na altura da Serra do Cafezal, entre os municípios de Juquitiba e Miracatu.

A sugestão para eveitar o trecho é seguir pelo sistema Anchieta-Imigrantes, onde o tempo de viagem estimado da capital a Praia Grande é de 46 minutos.

14h35 – Corredor Ayrton Senna e Carvalho Pinta, administrado pela concessionária Ecopistas, tem tráfego livre tanto no sentido interior e litoral, quando no sentido da capital paulista.

14h15 – Rodovia Anchieta apresenta tráfego lento no início da descida da serra, do Km 39 ao Km 40.

13h36 – Rodovia Anhanguera, por sua vez, também enfrenta lentidão na chegada a São Paulo, no quilômetro 18, por conta do congestionamento no acesso a cidade de Osasco.

13h33 – Bandeirantes tem congestionamento do quilômetro 17 ao 13, no trecho entre Jundaí e São Paulo. O motivo, segundo a concessionária CCR Autoban, é reflexo do trânsito nas Marginais.

13h30 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Capital, do km 22 ao 21, por excesso de veículos. No sentido RJ, flui normal.

12h51 – No sistema Anchieta-Imigrantes, a descida da Serra tem tráfego intenso na descida pelas duas pistas. Segundo a Ecovias, a previsão é de que, embora intenso, o trânsito continue bom no sentido litoral.

12h50 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régios Bittencourt, do km 333 ao km 340, na região da Serra do Cafezal – Miracatu (SP), reflexo de um acidente envolvendo quatro veículos na altura do km 340. Não há mais restrição no local, mas o tráfego é intenso neste sentido.

Cerca de 2 milhões de veículos devem deixar SP – A quatro dias para o Natal, 2,1 milhões de veículos devem deixar a cidade de São Paulo em sentido ao interior e litoral do estado, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Para tanto, a CET implanta a partir de hoje e até o próximo 26, quarta-feira, a Operação Estrada para o Natal.

As estradas para o interior paulista são as que esperam movimento mais intenso entre hoje e amanhã. Só no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, são previstos cerca de 840 mil carros até terça-feira.

Concessionárias de rodovias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) anunciaram suspensão de todas as obras. Mesmo assim, há trechos que exigem maior atenção.

Caminhões estão proibidos de circular pela Rodovia dos Bandeirantes de Jundiaí a São Paulo, sentido capital, entre 14h e 22h de domingo e terça-feira. Eles devem obrigatoriamente usar a Anhanguera nesse percurso, do km 48 ao km 23.

Quem precisa ficar mais atento é o usuário da Rodovia Régis Bittencourt. Entre São Paulo e Curitiba, no Paraná, seis pontes e um viaduto têm restrição ao tráfego em razão de obras e há previsão de trânsito lento com interrupções no fluxo. Há ainda o gargalo na descida da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu, que tem 19 km de pista simples, cheia de curvas. Uma faixa reversível, sentido Curitiba, deve ser montada no trecho de serra.

No trecho paulista da Régis, estão parcialmente interditados para obras a ponte sobre o Rio Jacupiranga, no km 457,4, em Jacupiranga, a ponte sobre o Córrego Fernandes, no km 489,5, e o viaduto no km 508, ambos em Cajati. Neste último, o trânsito flui por um desvio de 500 metros em faixa única. Em todos os locais, há previsão de lentidão ou congestionamento.