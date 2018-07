CET começa a monitorar trânsito para jogo do Corinthians no Pacaembu

Após enfrentar uma manhã de trânsito complicado por causa da chuva na capital paulista, o motorista deve ficar atento ao tráfego na região do Pacaembu. O jogo entre Corinthians e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, acontece às 18h desta quarta-feira, 31.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está monitorando o trânsito na região desde as 15h, onde permanecerá até as 21h30. As principais vias de acesso ao estádio são as avenidas Pacaembu, Rebouças, Doutor Arnaldo, Arnolfo de Azevedo e as ruas Major Natanael e Almirante Pereira Guimarães.

Segundo a CET, poderá ocorrer bloqueio da Rua Desembargador Paulo Passalacqua, próximo à Praça Charles Miller. Nesse caso, os veículos provenientes da Avenida Pacaembu sentido Estádio, com destino à Avenida Doutor Arnaldo, serão desviados para Avenida Doutor Arnolfo Azevedo, ruas Almirante Pereira Guimarães e Cardoso de Almeida, chegando à Avenida Doutor Arnaldo.

Já na saída do evento, pode ser necessário o bloqueio momentâneo do acesso à Rua Major Natanael, junto à Avenida Doutor Arnaldo, e do Túnel Noite Ilustrada, à Major Natanael. Nesse caso, a opção de trânsito é prosseguir pela Avenida Doutor Arnaldo, acessar a Rua Cardoso de Almeida, Avenida Almirante Pereira Guimarães, chegando assim à Praça Charles Miller.