CET interdita diversas vias no final de semana

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditará diversas vias em São Paulo para realização de obras e limpeza neste final de semana.

Para a Festa de Santo Antônio do Pari serão interditadas a Praça Padre Bento e a Rua Rodrigues dos Santos (entre a Av. Mercúrio e a Rua do Lucas), no Bairro do Pari, nos dias 28 e 29, das 17h às 23h.

A pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castello Branco ficará interditada da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Casa Verde, das 7h às 16h de sábado, 28, para obras. O desvio será realizado pela Pista Local da Marginal Tietê, sentido Castello Branco, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde.

O Túnel Fernando Vieira de Mello, na região do corredor Rebouças/ Eusébio Matoso, será interditado nos dois sentidos das 7h às 13h de domingo, 29.

O acesso à Rua da Consolação para a Ligação Leste-Oeste, no sentido zona leste, será interrompido das 0h de sábado, 28 às 4h de segunda-feira, 30, para obras de requalificação urbana da Praça Franklin Roosevelt.

A faixa central da Avenida São João, sentido centro, ficará interditada entre as ruas Helvétia e Ana Cintra a partir das 7h de sábado, 28, para obras de reconstrução da galeria de águas pluviais do Córrego Anhanguera. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 30 dias.