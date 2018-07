CET interdita novo trecho da Francisco Morato

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar, a partir das 23h desta sexta-feira, 29, a faixa da esquerda da Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, entre as ruas Dráusio e Sapetuba, em razão de obras no corredor de ônibus. A previsão de liberação do trecho é de 50 dias.

Para atingirem os bairros de Pinheiros, Morumbi ou Centro, os motoristas que trafegam no sentido Centro da Avenida Professor Francisco Morato poderão utilizar a Avenida Eliseu de Almeida, a Avenida Giovanni Gronchi ou a Rodovia Raposo Tavares, de modo a evitar o trecho em obras.