CET interdita parcialmente trecho da Avenida Francisco Morato nesta segunda

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar, a partir das 22h de segunda-feira, 25, a faixa de ônibus da Avenida Professor Francisco Morato, sentido Bairro, entre a Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil e a Rua Cânio Rizzo, em razão de obras no corredor de ônibus.

Os veículos que transitam no sentido Bairro da Avenida Professor Francisco Morato poderão utilizar a Avenida Eliseu de Almeida, evitando a região em obras. Durante as interdições, as faixas de rolamento destinadas ao tráfego de veículos serão compartilhadas com a circulação dos ônibus no trecho interditado.

A CET recomenda aos motoristas que se atentem à sinalização de orientação de desvio e a eventuais movimentações de máquinas e equipamentos relativos à obra.

Para informações de trânsito, ligue 1188 – Fale com a CET. Atende 24 horas por dia para informações sobre trânsito, ocorrências, remoções, reclamações e sugestões.