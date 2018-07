CET interditará cruzamento da Rua Galvão Bueno com a Rua São Joaquim

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar parcialmente o cruzamento da Rua Galvão Bueno com a Rua São Joaquim, e um trecho da Rua São Joaquim (entre as ruas Galvão Bueno e da Glória) a partir das 7 horas desta quinta-feira, 14, para obras de reconstrução da galeria de águas pluviais do Córrego Lavapés. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 90 dias.

Durante a interdição, será proibida a conversão para os veículos que trafegam na Rua São Joaquim e desejam utilizar a Rua Galvão Bueno. A alternativa é seguir sempre à esquerda pelas ruas Taguá, Doutor Siqueira Campos, Tamandaré, atingindo a Galvão Bueno. Aos sábados, quando há feira livre, os veículos deverão seguir em frente, entrar à direita na Avenida Liberdade e Rua Fagundes, acessando a Rua Galvão Bueno.