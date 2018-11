CET recomenda que motorista evite a Radial Leste

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela Radial Leste, nos dois sentidos, nas proximidades do Metrô Patriarca, devido a um acidente que causa o bloqueio total de via. Como alternativa, os veículos provenientes da Radial Leste (sentido Centro) podem utilizar a Rua Afonso Porto, Avenida Paraguaçu e Avenida Antônio Estevão de Carvalho. Já no sentido bairro devem utilizar a Avenida Antônio Estevão de Carvalho e Rua Maciel Monteiro.