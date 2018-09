CET recomenda que motoristas evitem circular pela Avenida Washington Luís

A CET recomenda aos motoristas que evitem circular pela região da Avenida Washington Luís, sentido bairro, próximo da Rua Vigário João de Pontes, devido a queda de uma árvore que atingiu três veículos. A via está totalmente interdita. Uma faixa reversível foi montada no sentido centro, e os motoristas que seguem pela Avenida Washington Luís, sentido bairro, também tem como opção utilizar a Avenida Interlagos, Avenida Sargento Geraldo Santana, Avenida Nossa Senhora do Sabará e retornar para a Washington Luís.