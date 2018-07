CET registra 31 km de lentidão

De acordo com a CET, que monitora 868 km da cidade, a lentidão é de 31 km neste momento em São Paulo. Os tráfego está complicado no Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Rua Pedroso até o Viaduto Indianópolis (5,6 km). Também está demorado transitar na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pela pista expressa, da Ponte do Limão até a Rua Azurita (5,2 km). Outro via que está devagar é a Avenida João Dias, sentido Bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Aberto Augusto Alves (2,4 km). Na Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, pela pista expressa, da Rua Quintana até a Rua Tucumã há 1,9 km de lentidão.