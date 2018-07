CET registra 40 km de lentidão em sua base de monitoramento

Da base de monitoramento da CET, 868 km, 8% ou 40 km apresentavam congestionamento em São Paulo. Os piores trechos foram regitrados no Corredor Norte-Sul sentido Aeroporto (8,7 km da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar), Corredor Norte-Sul sentido Aeroporto (2,9 km da Avenida do EStado até a Praça da Bandeira), Marginal Tietê sentido Ayrton Senna na pista expressa (2,5 km da Ponte do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita) e na Avenida João Dias, sentido bairro (2,4 km da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves).