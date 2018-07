CET registra 56 km de lentidão em São Paulo

Por volta das 17h26 a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 56 km de lentidão nas ruas de São Paulo. A companhia monitora 868 km em toda a cidade.

A Marginal Pinheiros tem a maior lentidão seguida da Marginal Tietê, Corredor Norte-Sul, Ligação Leste-Oeste, Avenida do Estado e Túnel Ayrton Senna.

Quem segue pela expressa da Marginal Pinheiros no sentido Castelo enfrenta lentidão em 5,5 km entre a Ponte Cidade Universitária e a Rodovia Castelo Branco.

Outro trecho devagar em 2,8 km começa 2,7 km depois da Ponte Cidade Universitária e até a Rodovia Castelo Branco.

Na expressa, a Marginal Tietê já tem lentidão de 4,6 km no sentido Ayrton Senna, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Velha Fepasa. Pela local, na mesma direção, o congestionamento é de 4 km entre a Rodovia Castelo Branco e a Avenida dos Bandeirantes. A pista central, no mesmo sentido, tem 3,2 km de morosidade entre a Ponte dos Remédios e a Avenida dos Bandeirantes.

Em direção à Santana, o Corredor Norte-Sul está devagar em 3 km a partir de 234 metros depois do Viaduto Antonio de Carvalho Aguiar (Cubatão) até a Praça da Bandeira. Outro trecho lento de 2,9 km começa na Praça da Bandeira e termina na Avenida do Estado. No sentido Aeroporto, a lentidão é de 2,4 km entre o Viaduto Santa Generosa e o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

A Ligação Leste-Oeste demora no sentido Penha em 2,6 km entre a Rua Antônio e a Rua Alcântara Machado. A Avenida do Estado, no sentido Santana, fica mais lenta em 1,9 km entre a Rua Trinta e Um de Março e a Rua São Caetano.

O túnel Ayrton Senna está congestionado em 1,8 km entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e a Rua Antonio J. de Moura Andrade.